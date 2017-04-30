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Дальнее зарубежье 30.04.2017 14:05

Сеул не понесет дополнительных расходов в связи с размещением ПРО THAAD - советник Трампа

Южная Корея должна предоставить для размещения американской системы ПРО THAAD только территорию без каких-либо дополнительных расходов, передает в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

По его информации, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой подтвердил, что Сеул не понесет расходов в связи с размещением THAAD.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Южная Корея обязана оплатить расходы, связанные с развертыванием THAAD, в размере $1 млрд.

"Недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского народа о разделении с союзниками расходов на оборону", - приводит агентство слова Г.Макмастера.

По его словам, Д.Трамп назвал Южную Корею "приоритетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и США будут с Южной Кореей на 100 процентов".

В ходе беседы стороны также обязались в сотрудничестве с Китаем и международным сообществом усилить давление на Северную Корею для борьбы с растущими военными угрозами, исходящими от КНДР, включая недавнюю неудачную попытку запуска баллистической ракеты.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, ПРО, РАСХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]