Сеул не понесет дополнительных расходов в связи с размещением ПРО THAAD - советник Трампа

Южная Корея должна предоставить для размещения американской системы ПРО THAAD только территорию без каких-либо дополнительных расходов, передает в воскресенье южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
По его информации, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер в телефонном разговоре со своим южнокорейским коллегой подтвердил, что Сеул не понесет расходов в связи с размещением THAAD.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Южная Корея обязана оплатить расходы, связанные с развертыванием THAAD, в размере $1 млрд.
"Недавние заявления президента Трампа были сделаны в общем контексте, обусловленном ожиданиями американского народа о разделении с союзниками расходов на оборону", - приводит агентство слова Г.Макмастера.
По его словам, Д.Трамп назвал Южную Корею "приоритетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и США будут с Южной Кореей на 100 процентов".
В ходе беседы стороны также обязались в сотрудничестве с Китаем и международным сообществом усилить давление на Северную Корею для борьбы с растущими военными угрозами, исходящими от КНДР, включая недавнюю неудачную попытку запуска баллистической ракеты.
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