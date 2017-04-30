На месте схода оползня в Киргизии обнаружены тела двух детей

Тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения найдены в ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), сообщили в воскресение "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.
По словам собеседника агентства, тела двух из 24 погибших найдены примерно в 14.15 (11.15 мск) в ходе проводимой поисково-спасательной операции на месте чрезвычайной ситуации.
В МЧС не уточнили, на месте какого дома, оставшегося под массой земли, были обнаружены тела и могут быть ли погибшие родственницами.
"В настоящий момент поисковая операция продолжается, по предварительным данным под землей находятся тела 22 погибших", - сказал собеседник агентства.
Ранее в МЧС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в поисках тел погибших под оползнем в селе Аюу задействованы около 400 человек, включая спасателей МЧС, военнослужащих, сотрудников МВД и местных жителей.
Огромный оползень сошел в 06:40 (03:40 мск) 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. 30 пареля в Киргизии объявлено днем траура.
В селе Аюу проживает 1 тыс. 308 человек, там насчитывается 254 домохозяйств. По данным местных властей за несколько дней до стихийного бедствия местных жителей предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались жить в своих домах.
По данным МЧС сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село Аюу, является одним из самых опознеопасных участков в республике. В 1995-году в этой сельской управе Зергер под оползнем погибли 58 человек.
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