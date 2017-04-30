Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 24° Завтра 13° 23° 2 Май 15° 24° 3 Май 13° 25°

СНГ 30.04.2017 14:34

На месте схода оползня в Киргизии обнаружены тела двух детей

Тела двух девочек 2005 и 2015 годов рождения найдены в ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии), сообщили в воскресение "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Киргизии.

По словам собеседника агентства, тела двух из 24 погибших найдены примерно в 14.15 (11.15 мск) в ходе проводимой поисково-спасательной операции на месте чрезвычайной ситуации.

В МЧС не уточнили, на месте какого дома, оставшегося под массой земли, были обнаружены тела и могут быть ли погибшие родственницами.

"В настоящий момент поисковая операция продолжается, по предварительным данным под землей находятся тела 22 погибших", - сказал собеседник агентства.

Ранее в МЧС Киргизии сообщили "Интерфаксу", что в поисках тел погибших под оползнем в селе Аюу задействованы около 400 человек, включая спасателей МЧС, военнослужащих, сотрудников МВД и местных жителей.

Огромный оползень сошел в 06:40 (03:40 мск) 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. 30 пареля в Киргизии объявлено днем траура.

В селе Аюу проживает 1 тыс. 308 человек, там насчитывается 254 домохозяйств. По данным местных властей за несколько дней до стихийного бедствия местных жителей предупредили о высоких рисках схода оползня, а в марте текущего года они получили предписания об отселении, но остались жить в своих домах.

По данным МЧС сельская управа Зергер Узгенского района Ошской области, где расположено пострадавшее село Аюу, является одним из самых опознеопасных участков в республике. В 1995-году в этой сельской управе Зергер под оползнем погибли 58 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ОПОЛЗЕНЬ, ЖЕРТВЫ, ОБНАРУЖЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]