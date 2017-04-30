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Дальнее зарубежье 30.04.2017 15:25

Британская полиция располагает информацией о двух готовящихся терактах в Лондоне - СМИ

Исламисты планируют две террористические атаки в Лондоне, сообщает в воскресенье британская газета "Сандэй Таймс" со ссылкой на полицию.

"Есть еще два плана по совершению терактов, которые мы тщательно отслеживаем", - заявил изданию высокопоставленный сотрудник контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда.

По его словам, полиция усилила меры безопасности и отслеживает планы экстремистов, которые, как полагают полицейские, являются последователями террористических организаций "Исламское государство" или "Аль-Каида" (запрещены в РФ).

22 марта в столице Великобритании произошло нападение, которое британская полиция квалифицировала как теракт. Сначала террорист на автомобиле совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем он, вооружившись ножом, напал на группу полицейских возле здания парламента.

В результате теракта погибли пять человек. Ранения получили десятки человек, преимущественно туристы - граждане 10 стран, помимо Великобритании. Террорист был застрелен.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, ТЕРАКТЫ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]