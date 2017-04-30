Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта "Внуково" банку с порохом и патроны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.

"Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах. Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины", - рассказал источник.

Нарушитель был задержан и передан полиции. Он оказался гражданином Республики Таджикистан, направлявшимся, по его собственным словам, на родину. "Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы", - отметил собеседник агентства.

Позже МВД подтвердило агентству факт задержания гражданина, пытавшегося пронести опасный груз в здание аэропорта Внуково.

"В субботу на входе в аэропорт, во время личного досмотра, сотрудниками полиции у гражданина был обнаружен охотничий порох и охотничьи патроны", - сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

По словам сотрудника пресс-службы, гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".