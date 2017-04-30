Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 24° Завтра 13° 23° 2 Май 15° 24° 3 Май 13° 25°

СНГ 30.04.2017 15:56

Мигрант из Средней Азии задержан во "Внуково" с взрывоопасным грузом

Гражданин Таджикистана пытался пронести в пассажирский терминал московского аэропорта "Внуково" банку с порохом и патроны, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Молодой мужчина на входе в пассажирский терминал аэропорта "Внуково" пытался пронести в багаже подозрительные предметы, чем привлек внимание сотрудников служб авиационной безопасности. Его детально досмотрели, и в личных вещах обнаружили банку, набитую порохом, а также несколько десятков патронов и упаковки с дробью", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что вычислить нарушителя помогли кинолог с собакой.

"Профессионально сработала кинологическая служба на входных группах. Служебная собака сразу же соответствующим образом отреагировала на личные вещи мужчины", - рассказал источник.

Нарушитель был задержан и передан полиции. Он оказался гражданином Республики Таджикистан, направлявшимся, по его собственным словам, на родину. "Однако мужчина пытался пройти в терминал, откуда вылетают преимущественно внутрироссийские рейсы", - отметил собеседник агентства.

Позже МВД подтвердило агентству факт задержания гражданина, пытавшегося пронести опасный груз в здание аэропорта Внуково.

"В субботу на входе в аэропорт, во время личного досмотра, сотрудниками полиции у гражданина был обнаружен охотничий порох и охотничьи патроны", - сообщили "Интерфаксу" в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу.

По словам сотрудника пресс-службы, гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 Уголовного кодекса РФ - "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТ, ПОРОХ, КИНОЛОГИ


Похожие новости


Около 20 самолетов не смогли приземлиться из-за тумана в московском аэропорту «Шереметьево» Путин поручил в трехмесячный срок передать аэропорт Иркутска в собственность региона Открытие аэропорта в Карабахе серьезно обострит напряженность в регионе - посол РФ в Баку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]