Турция продолжит атаки на курдcких боевиков в Сирии и Ираке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может атаковать курдские военизированные формирования в Ираке и Сирии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Мы будем вынуждены продолжить (наши атаки). Мы не сообщим о дате и времени того, когда мы придем. Но они будут знать, что турецкая армия может прийти", - приводит агентство слова Р.Т.Эрдогана.
При этом он отметил, что поддержке курдских военизированных формирований со стороны США "должен прийти конец".
Турецкий президент пояснил, что в следующем месяце обсудит этот вопрос со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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