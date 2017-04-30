Турция продолжит атаки на курдcких боевиков в Сирии и Ираке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может атаковать курдские военизированные формирования в Ираке и Сирии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы будем вынуждены продолжить (наши атаки). Мы не сообщим о дате и времени того, когда мы придем. Но они будут знать, что турецкая армия может прийти", - приводит агентство слова Р.Т.Эрдогана.

При этом он отметил, что поддержке курдских военизированных формирований со стороны США "должен прийти конец".

Турецкий президент пояснил, что в следующем месяце обсудит этот вопрос со своим американским коллегой Дональдом Трампом.