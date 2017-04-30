Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 24° Завтра 13° 23° 2 Май 15° 24° 3 Май 13° 25°

Регион 30.04.2017 14:54

Турция продолжит атаки на курдcких боевиков в Сирии и Ираке - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия может атаковать курдские военизированные формирования в Ираке и Сирии, сообщает в воскресенье агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Мы будем вынуждены продолжить (наши атаки). Мы не сообщим о дате и времени того, когда мы придем. Но они будут знать, что турецкая армия может прийти", - приводит агентство слова Р.Т.Эрдогана.

При этом он отметил, что поддержке курдских военизированных формирований со стороны США "должен прийти конец".

Турецкий президент пояснил, что в следующем месяце обсудит этот вопрос со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, КУРДЫ, АТАКИ


Похожие новости


Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме за проведение конституционной реформы - СМИ Эрдоган приветствует ракетный удар США по сирийской базе, но считает это недостаточным Эрдоган и Тиллерсон два часа обсуждали проблемы борьбы с терроризмом и выдачу Гюлена - СМИ Эрдоган заявил об активизации сотрудничества с РФ по АЭС "Аккую" и "Турецкому потоку" Турция не намерена сохранять контроль над территорией Сирии - Эрдоган Турция готова совместно с РФ проводить антитеррористические операции, в том числе в Ракке - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]