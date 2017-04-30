Экспорт шотландского сингл-молта в 2016 г. впервые превысил 1 млрд фунтов

Шотландия в 2016 году увеличила экспорт виски в объемном и стоимостном выражении впервые с 2011 года, при этом поставки за рубеж односолодовых сортов в первый раз в истории превысили 1 млрд фунтов стерлингов ($1,3 млрд), свидетельствуют данные Шотландской ассоциации виски (SWA).

Ослабление курса фунта после июньского референдума о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit), "скорее всего, позитивно повлиял на общие показатели", осторожно отмечает SWA в пресс-релизе. В 2017 году возможен дополнительный эффект девальвации фунта по отношению к другим валютам, считают эксперты ассоциации.

Объем экспорта шотландского виски повысился в 2016 году на 4,8%, до 340 млн литров чистого алкоголя, или 850 млн литров виски, то есть 1,2 млрд стандартных бутылок емкостью 0,7 л, объявила британская таможенная служба.

Стоимость экспорта повысилась на 153 млн фунтов - до немногим более 4 млрд фунтов.

По данным SWA, в прошлом году за рубеж было продано более 113 млн бутылок сингл-молта, то есть прирост по объему составил 10%. В стоимостном выражении экспорт увеличился на 11,8% - до немногим более 1 млрд фунтов. Таким образом, на его долю приходилось 9,3% экспорта шотландского виски по объему, но 26% по стоимости.

С предкризисного 2007 года экспорт односолодового виски увеличился вдвое, остальных сортов шотландского виски - на 23%.

В 2016 году шотландский виски напрямую поставлялся в 182 страны по сравнению со 174 странами в 2015 году, отмечает SWA. Главным рынком его сбыта остается Европейский союз без учета Великобритании - 31% всего экспорта. Стоимость поставок в ЕС-27 увеличилась в прошлом году на 3,6%, до 1,2 млрд фунтов.

Доля Северной Америки составила 26%, Азии - 20%. Поставки в США выросли на 2% по объему и на 14% по стоимости, до 856 млн фунтов.

"Среди покупателей шотландского виски выделяется Латвия - рост на 30% в объемном выражении в 2016 году из-за перевалки алкоголя в Россию", - сообщает SWA. В стоимостном выражении экспорт в Латвию вырос на 16%, до 59 млн фунтов.

Ассоциация делает вывод о дальнейшей "премиумизации" рынка виски в США (склонности к потреблению все более дорогих сортов) и, в меньшей степени, в Австралии, Италии, Испании. При этом Латвия (и, соответственно, в России) - единственный рынок из топ-25, демонстрировавший повышенное потребление более дешевых марок при общем увеличении объемов продаж.

Скотч занимает первое место среди экспортируемых Великобританией продуктов питания напитков по объему экспортной выручки. В целом шотландский виски принес Британии 1,3% выручки от экспорта товаров в прошлом году без учета нефти.