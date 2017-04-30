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Дальнее зарубежье 30.04.2017 17:53

Завершились крупномасштабные учения США и Южной Кореи с участием почти 300 тыс. военнослужащих - ТВ

Совместные военные учения США и Южной Кореи завершились в воскресенье, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

По его информации, в учениях принимали участие примерно 290 тыс. военнослужащих Южной Кореи и около 9700 солдат и офицеров США. К маневрам присоединились военно-морские силы во главе с американским авианосцем "Карл Винсон".

Официальные представители вооруженных сил Южной Кореи подчеркнули, что атомная подводная лодка "Мичиган" ВМС США, которая пришвартовалась в порту Пусан, пока будет оставаться в районе Корейского полуострова.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, УЧЕНИЯ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]