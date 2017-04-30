Завершились крупномасштабные учения США и Южной Кореи с участием почти 300 тыс. военнослужащих - ТВ

Совместные военные учения США и Южной Кореи завершились в воскресенье, сообщает японский телеканал Эн-эйч-кей.

По его информации, в учениях принимали участие примерно 290 тыс. военнослужащих Южной Кореи и около 9700 солдат и офицеров США. К маневрам присоединились военно-морские силы во главе с американским авианосцем "Карл Винсон".

Официальные представители вооруженных сил Южной Кореи подчеркнули, что атомная подводная лодка "Мичиган" ВМС США, которая пришвартовалась в порту Пусан, пока будет оставаться в районе Корейского полуострова.