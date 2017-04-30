Число участников "Бакинского марафона-2017", прошедшего в воскресенье, превысило 13 тыс. человек, отмечается в сообщении Фонда Гейдара Алиева.
"Для участия в "Бакинском марафоне-2017" зарегистрировались более 13 тыс. человек, в том числе свыше 1 тыс. иностранных граждан", - говорится в сообщении.
Забег среди мужчин и женщин на дистанцию 21 км прошел по инициативе фонда под девизом "Победи ветер". В нем приняли участие официальные лица, общественно-политические деятели, деятели культуры и искусства, спортсмены, представители общественности, студенты и др.
Среди мужчин первое и второе места соответственно заняли граждане Турции Вейси Аслан и Узеир Сойлемез, а третье – россиянин Владимир Демьянов. Среди женщин первое-третье места соответственно заняли гражданка Турции Яйла Кылыдж, украинка Валентина Полтовска и иранка Персина Арап.
Средства, привлеченные в рамках "Бакинского марафона-2017", фонд направит на проект по защите детей, лишенных родительской опеки.
"Бакинский марафон" проводится ежегодно, впервые он прошел 1 мая 2016 года.
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