НАТО вняло призывам Трампа и перефокусировалось на борьбу с терроризмом - вице-президент Пенс

Призывы президента США Дональда Трампа в НАТО оказали влияние, и североатлантический альянс сконцентрировался на борьбу с терроризмом, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс.

Президент говорил, что НАТО должно меняться, что наши союзники по альянсу должны начать брать на себя бремя по обеспечению коллективной обороны. И они делают это. Они также меняют свою миссию и больше фокусируются на борьбе с терроризмом", - сказал М.Пенс в интервью телекомпании Эн-би-си.

По его словам, "это определенно именно то, к чему призывал президент".