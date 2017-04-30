НАТО вняло призывам Трампа и перефокусировалось на борьбу с терроризмом - вице-президент Пенс

Призывы президента США Дональда Трампа в НАТО оказали влияние, и североатлантический альянс сконцентрировался на борьбу с терроризмом, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс.
Президент говорил, что НАТО должно меняться, что наши союзники по альянсу должны начать брать на себя бремя по обеспечению коллективной обороны. И они делают это. Они также меняют свою миссию и больше фокусируются на борьбе с терроризмом", - сказал М.Пенс в интервью телекомпании Эн-би-си.
По его словам, "это определенно именно то, к чему призывал президент".
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