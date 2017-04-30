Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8495 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4774

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° 24° Завтра 13° 23° 2 Май 15° 24° 3 Май 13° 25°

Дальнее зарубежье 30.04.2017 18:36

НАТО вняло призывам Трампа и перефокусировалось на борьбу с терроризмом - вице-президент Пенс

Призывы президента США Дональда Трампа в НАТО оказали влияние, и североатлантический альянс сконцентрировался на борьбу с терроризмом, заявил в воскресенье вице-президент США Майк Пенс.

Президент говорил, что НАТО должно меняться, что наши союзники по альянсу должны начать брать на себя бремя по обеспечению коллективной обороны. И они делают это. Они также меняют свою миссию и больше фокусируются на борьбе с терроризмом", - сказал М.Пенс в интервью телекомпании Эн-би-си.

По его словам, "это определенно именно то, к чему призывал президент".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, НАТО, ПЕНС, МНЕНИЕ


Похожие новости


Виновные в химической атаке в Сирии должны быть привлечены к ответственности - генсек НАТО Тиллерсон подтверждает приверженность США принципам НАТО Столтенберг не исключает возможности переноса министерской встречи НАТО, чтобы на ней мог присутствовать Тиллерсон Трамп прилетит в Брюссель на саммит НАТО 25 мая Алиев отмечает роль Азербайджана в нормализации отношений между Москвой и Анкарой Трамп заявил о поддержке НАТО, призвав партнеров по альянсу выполнять свои финансовые обязательства

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]