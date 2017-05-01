Минздрав Таиланда располагает информацией о 27 пострадавших пассажирах авиарейса Москва-Бангкок, трем из них сделают хирургические операции

27 пассажиров российского авиалайнера, попавшего в зону турбулентности на подлете к Бангкоку, получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Таиланда.

"Всего на российском рейсе пострадали 27 человек, 23 из них - с российскими паспортами, серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них - множественные переломы ног, у одного - ребер", - сказал собеседник агентства.

Остальные пострадавшие отделались ушибами.

"10 человек уже выписаны и разъехались по отелям, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах королевства", - сказал он.