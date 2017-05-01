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СНГ 01.05.2017 13:36

Минздрав Таиланда располагает информацией о 27 пострадавших пассажирах авиарейса Москва-Бангкок, трем из них сделают хирургические операции

27 пассажиров российского авиалайнера, попавшего в зону турбулентности на подлете к Бангкоку, получили травмы, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве Таиланда.

"Всего на российском рейсе пострадали 27 человек, 23 из них - с российскими паспортами, серьезные травмы, требующие оперативного хирургического вмешательства, получили три человека, у двух из них - множественные переломы ног, у одного - ребер", - сказал собеседник агентства.

Остальные пострадавшие отделались ушибами.

"10 человек уже выписаны и разъехались по отелям, остальным продолжают оказывать медицинскую помощь в больницах королевства", - сказал он.

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Тэги: ТАИЛАНД, РОССИЯ, АВИАРЕЙС, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]