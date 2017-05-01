Реализация проекта ЮГК идет в соответствии с графиком – президент Алиев

Работы по реализации проекта "Южный газовый коридор" (ЮГК) ведутся в соответствии с графиком, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"ЮГК является проектом 21 века, инвестиции в который оцениваются в $40 млрд. Работы по реализации проекта идут в соответствии с графиком, я уверен, что в 2018 году мы сможем реализовать Стадию-2 разработки месторождения Шах-Дениз и проект строительства газопровода TANAP", - сказал И.Алиев.
Президент выразил надежду, что и другие сегменты проекта ЮГК будут реализованы в установленные сроки.
И.Алиев добавил, что проект ЮГК пользуется поддержкой Европейского союза, Великобритании, США. "Мы играем важную роль в региональном и глобальном сотрудничестве в решении энергетических вопросов", - сказал президент.
Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.
А.Азизов
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