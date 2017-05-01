Азербайджан вскоре введет в строй ППБУ 6-го поколения - Алиев

Первая плавучая полупогружная буровая установка (ППБУ) 6-го поколения, строящая за счет средств Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), будет введена в эксплуатацию в ближайшее время, заявил президент Ильхам Алиев.

"ППБУ уже готова, в ближайшее время она будет введена в строй. Инвестиции в ее строительства превысят $1 млрд", - сказал И.Алиев в понедельник.

По его словам, все необходимые опорные блоки и верхние части платформы были построены в Азербайджане. "К этому проекту были привлечены тысячи людей, которые получали высокую заработную плату", - добавил он.

И.Алиев подчеркнул, что с целью открытия новых рабочих мест в Азербайджане по инициативе властей страны был построен судостроительный завод, который будет выполнять заказы по строительству судов для SOCAR, Каспийского морского пароходства, а также может выполнять заказы для прикаспийских стран.

"Нефтегазовый сектор и в будущем будет служить развитию Азербайджана, а развитие ненефтяного сектора позволит диверсифицировать экономику", - добавил президент.

Как сообщалось, для осуществления функций заказчика проекта строительства в Азербайджане первой ППБУ 6-го поколения было создано ООО Azerbaijan Rigs, в котором 90% долевого участия принадлежит ГНФАР, 10% - компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). До сих пор на реализацию данного проекта ГНФАР было выделено $859,7 млн, в том числе в I-ом квартале 2017 года – $66 млн. Стоимость проекта оценивается в $1 млрд 116,7 млн.

Азербайджано-американская компания Caspian Drilling Company (учреждена ГНКАР и Global Santa Fe) и сингапурская Keppel Fels в июне 2013 года подписали соглашение на строительство ППБУ 6-го поколения. Строительные работы ведет Keppel Fels.

ППБУ будет рассчитана на проведение буровых работ на глубине моря 1 тыс. метров и на бурение скважин с рекордной глубиной в 12 тыс. метров.

А.Азизов