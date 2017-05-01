Для подписания соглашения о продлении срока разработки блока АЧГ должны быть выполнены все условия Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает продление срока действия соглашения о разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).
"В настоящее время SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ведет переговоры с партнерами по проекту по продлению срока действия соглашения. Я положительно оцениваю данный вопрос", - сказал И.Алиев в понедельник.
По его словам, для продления срока действия соглашения необходимо выполнение всех условий азербайджанской стороны.
Как сообщалось ранее, SOCAR и британская BP, являющаяся оператором Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) 23 декабря 2016 года подписали принципы соглашения о разработке блока АЧГ до 2050 года. В частности, стороны подписали письмо о намерениях по разработке блока АЧГ до 2050 года.
Это соглашение откроет дорогу большим инвестициям и продолжению разработки блока АЧГ, с которого в настоящее время добывается 620 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Партнерство в рамках проекта АЧГ будет осуществлять компания BP.
Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработке блока АЧГ. Этот документ также создает возможность для завершения переговоров между сторонами в течение следующих нескольких месяцев и для подписания полностью согласованных соглашений.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действующего контракта истекает в 2024 году.
Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).
Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.
А.Азизов
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Нацбюро по пропаганде туризма предлагает владельцам объектов общепита в Баку пройти обзор уровня сервиса
Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременной матпомощи участникам ВОВ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Представители Дамаска прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии - МИД Казахстана
Первомайское шествие в Тбилиси собрало несколько сотен человек
500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»