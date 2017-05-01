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ТЭК 01.05.2017 14:03

Для подписания соглашения о продлении срока разработки блока АЧГ должны быть выполнены все условия Азербайджана - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает продление срока действия соглашения о разработке блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ).

"В настоящее время SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) ведет переговоры с партнерами по проекту по продлению срока действия соглашения. Я положительно оцениваю данный вопрос", - сказал И.Алиев в понедельник.

По его словам, для продления срока действия соглашения необходимо выполнение всех условий азербайджанской стороны.

Как сообщалось ранее, SOCAR и британская BP, являющаяся оператором Азербайджанской международной операционной компании (АМОК) 23 декабря 2016 года подписали принципы соглашения о разработке блока АЧГ до 2050 года. В частности, стороны подписали письмо о намерениях по разработке блока АЧГ до 2050 года.

Это соглашение откроет дорогу большим инвестициям и продолжению разработки блока АЧГ, с которого в настоящее время добывается 620 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Партнерство в рамках проекта АЧГ будет осуществлять компания BP.

Письмом о намерениях согласовываются основные коммерческие принципы будущей разработке блока АЧГ. Этот документ также создает возможность для завершения переговоров между сторонами в течение следующих нескольких месяцев и для подписания полностью согласованных соглашений.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действующего контракта истекает в 2024 году.

Участниками проекта являются: британская BP (35,78%-оператор), американские Chevron (11,27%), ExxonMobil (8%), индийская ONGC (2,72%), азербайджанская SOCAR (11,65%), японские Inpex Corp. (10,96%) и ITOCHU Oil (4,3%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Добыча нефти с месторождения Чираг осуществляется с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года - с западной части месторождения Чираг.

А.Азизов

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Тэги: АЧГ, ДОРАЗВЕДКА, КОНТРАКТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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