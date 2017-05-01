Три человека арестованы в Лондоне по обвинению в подготовке терактов

В Лондоне в понедельник арестованы три человека в рамках расследования фактов подготовки терактов, которые удалось пресечь на прошлой неделе.

По данным лондонской полиции, задержаны три женщины в возрасте 18-19 лет. В их отношении выдвинуты обвинения в подготовке и побуждению к совершению терактов.

"Аресты проведены в рамках продолжающегося расследования в связи с событиями на Хейрлсден роуд", - сообщает полиция, напоминая, что в прошлую пятницу в этом районе Лондона во время полицейской операции по пресечению теракта пострадала женщина. Тогда были задержаны четыре человека.