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Дальнее зарубежье 01.05.2017 14:16

Три человека арестованы в Лондоне по обвинению в подготовке терактов

В Лондоне в понедельник арестованы три человека в рамках расследования фактов подготовки терактов, которые удалось пресечь на прошлой неделе.

По данным лондонской полиции, задержаны три женщины в возрасте 18-19 лет. В их отношении выдвинуты обвинения в подготовке и побуждению к совершению терактов.

"Аресты проведены в рамках продолжающегося расследования в связи с событиями на Хейрлсден роуд", - сообщает полиция, напоминая, что в прошлую пятницу в этом районе Лондона во время полицейской операции по пресечению теракта пострадала женщина. Тогда были задержаны четыре человека.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ТЕРРОРИЗМ, БОРЬБА, АРЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]