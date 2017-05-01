Ряд районов в США пострадал от штормового ветра, 15 человек погибли

Не менее 15 человек стали жертвами непогоды, обрушившейся в минувшие выходные на запад центральной части и юг США, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, на востоке Техаса, в штатах Арканзас, Миссури, Миссисипи, Теннеси, Луизиане и Алабаме отмечались бури, штормовой ветер, возникали торнадо.

Агентство приводит данные Национальной метеослужбы США, согласно которым сложные погодные условия могут сохраняться в штатах Флорида, Алабаме, Джорджии и Миссисипи.