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Дальнее зарубежье 01.05.2017 14:09

Ряд районов в США пострадал от штормового ветра, 15 человек погибли

Не менее 15 человек стали жертвами непогоды, обрушившейся в минувшие выходные на запад центральной части и юг США, сообщает в понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По его данным, на востоке Техаса, в штатах Арканзас, Миссури, Миссисипи, Теннеси, Луизиане и Алабаме отмечались бури, штормовой ветер, возникали торнадо.

Агентство приводит данные Национальной метеослужбы США, согласно которым сложные погодные условия могут сохраняться в штатах Флорида, Алабаме, Джорджии и Миссисипи.

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Тэги: США, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]