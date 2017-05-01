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СНГ 01.05.2017 14:34

В Киеве прошла первомайская акция с участием нескольких тысяч человек

В центре Киева в субботу состоялась акция сторонников социал-демократической партии (СДП) Сергея Каплина и объединения профсоюзов столицы Украины, посвященная празднованию Дня солидарности трудящихся.

Несколько тысяч участников акции собрались на Крещатике и прошли колонной к Европейской площади, где была установлена сцена и прошел митинг.

Активисты несли красные партийные флаги, флаги организации профсоюзов и государственные флаги Украины. Некоторые участники митинга держали в руках транспаранты в поддержку 1 мая и лозунги о защите прав трудящихся.

Недалеко от Европейской площади у Арки Дружбы народов прошла акция, организованная партией "социалистов" Леонида Кожары.

Порядок в центре столицы обеспечивают несколько сотен сотрудников правоохранительных органов. Акции проходят мирно, инцидентов не зафиксировано.

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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПЕРВОМАЙ, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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