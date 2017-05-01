В Латвии менее половины жителей довольны членством страны в ЕС - опрос

Членство Латвии в ЕС положительно оценивают менее половины жителей страны, свидетельствуют результаты проведенного в марте опроса "Евробарометр".

Так, положительным считают членство Латвии в ЕС 45% опрошенных, что на 3 процентных пункта меньше, чем год назад. Тем временем, в ЕС в целом 57% опрошенных считают положительным членство своей страны в ЕС. В Литве этот показатель составляет 65%, в Эстонии - 67%.

Противоположного мнения в Латвии придерживаются 10% жителей, как и в 2016 году. В ЕС в целом членство своей страны в ЕС отрицательно оценивают 14% опрошенных.

44% респондентов не считают членство Латвии в ЕС ни хорошим, ни плохим делом. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. В ЕС этот показатель составляет 25%.