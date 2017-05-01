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Дальнее зарубежье 01.05.2017 14:44

В Латвии менее половины жителей довольны членством страны в ЕС - опрос

Членство Латвии в ЕС положительно оценивают менее половины жителей страны, свидетельствуют результаты проведенного в марте опроса "Евробарометр".

Так, положительным считают членство Латвии в ЕС 45% опрошенных, что на 3 процентных пункта меньше, чем год назад. Тем временем, в ЕС в целом 57% опрошенных считают положительным членство своей страны в ЕС. В Литве этот показатель составляет 65%, в Эстонии - 67%.

Противоположного мнения в Латвии придерживаются 10% жителей, как и в 2016 году. В ЕС в целом членство своей страны в ЕС отрицательно оценивают 14% опрошенных.

44% респондентов не считают членство Латвии в ЕС ни хорошим, ни плохим делом. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. В ЕС этот показатель составляет 25%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАТВИЯ, ЕС, ЖИТЕЛИ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]