В Латвии менее половины жителей довольны членством страны в ЕС - опрос

Членство Латвии в ЕС положительно оценивают менее половины жителей страны, свидетельствуют результаты проведенного в марте опроса "Евробарометр".
Так, положительным считают членство Латвии в ЕС 45% опрошенных, что на 3 процентных пункта меньше, чем год назад. Тем временем, в ЕС в целом 57% опрошенных считают положительным членство своей страны в ЕС. В Литве этот показатель составляет 65%, в Эстонии - 67%.
Противоположного мнения в Латвии придерживаются 10% жителей, как и в 2016 году. В ЕС в целом членство своей страны в ЕС отрицательно оценивают 14% опрошенных.
44% респондентов не считают членство Латвии в ЕС ни хорошим, ни плохим делом. Это на 3 процентных пункта больше, чем в 2016 году. В ЕС этот показатель составляет 25%.
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 2 мая - 1,7025 AZN/$1
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 150 млн манатов, средневзвешенная ставка снизилась ниже 13%
SOCAR сократила в январе-апреле отгрузку нефти из терминала Джейхан на 6%
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Нацбюро по пропаганде туризма предлагает владельцам объектов общепита в Баку пройти обзор уровня сервиса
Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременной матпомощи участникам ВОВ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»