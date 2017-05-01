Грузинская оппозиция выступает против принятия изменений в Конституцию страны

Представители оппозиционных политических партий и ряда неправительственных организаций Грузии, объединившихся в движение "Защити Конституцию", в понедельник подписали декларацию, в которой говорится о недопустимости утверждения парламентом проекта изменений в Основной закон, подготовленного государственной конституционной комиссией.
"Представленный проект изменений в Конституцию не поддержала ни одна политическая партия, кроме правящей - "Грузинская мечта". Если данный проект все-таки утвердит парламент - это будет означать узурпацию власти правящей сегодня политической силой на долгие годы. Представленный проект является не Конституцией Грузии, а Конституцией "Грузинской мечты", так как он подготовлен в условиях нулевого консенсуса", - заявил журналистам лидер оппозиционной партии "Новые правые" Мамука Кацитадзе.
В декларации оппозиционных сил говорится о неприемлемости нескольких основных изменений в Конституцию, в частности, о недопустимости изменения процедуры прямого избрания президента Грузии, упразднения Совета национальной безопасности при президенте, запрета на создание предвыборных блоков.
Проект изменений в Конституцию уже поступил в парламент и в ближайшее время начнется его широкое обсуждение среди населения, сообщил в понедельник на брифинге председатель парламента Ираклий Кобахидзе.
Он отметил, что новая Конституция Грузии будет отвечать самым высоким международным стандартам.
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