Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными жертвами в результате оползня.

"Новость о многочисленных жертвах в результате оползня в Ошской области глубоко меня опечалила. От своего имени и народа Азербайджана выражаю Вам и семьям погибших соболезнования, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым", - отмечается в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Огромный оползень сошел 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. В настоящее время найдены тела трех погибших.

А.Азизов