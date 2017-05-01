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Внешняя политика 01.05.2017 14:38

Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнование киргизскому коллеге Алмазбеку Атамбаеву в связи с многочисленными жертвами в результате оползня.

"Новость о многочисленных жертвах в результате оползня в Ошской области глубоко меня опечалила. От своего имени и народа Азербайджана выражаю Вам и семьям погибших соболезнования, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и раненым", - отмечается в тексте соболезнования, опубликованного на сайте президента Азербайджана.

Огромный оползень сошел 29 апреля в селе Аюу Узгенского района Ошской области (юг Киргизии) и накрыл шесть жилых домов, где проживали 24 человека, в целом шесть семей. В настоящее время найдены тела трех погибших.

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, АТАМБАЕВ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]