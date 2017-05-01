Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременной матпомощи участникам ВОВ

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана завершило процесс выдачи единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, отмечается в сообщении ведомства.
«Минтруда завершило перечисление средств на счета местных органов Госфонда социальной защиты для выдачи единовременной материальной помощи участникам ВОВ. Помощь будет предоставлена 13,312 тыс. гражданам, из которых 763 участника Великой Отечественной войны получат каждый по 1 тыс. манат (1 манат/$1,7025) единовременной материальной помощи. Остальные 12,549 тыс. человек получат по 500 манатов каждый», - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, президент Азербайджана 24 апреля 2017 года распорядился о выделении единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны 1941-1945 годов, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению, участникам ВОВ выделяется единовременная материальная помощь в размере 1 тыс. манат, вдовам погибших во ВОВ или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в тот период, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за оборону Ленинграда, а также участникам блокады Ленинграда – в размере 500 манатов.
Для обеспечения выдачи материальной помощи из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2016 год, выделено 7,2 млн манатов.
Н.Аббасова
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