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Туризм 01.05.2017 15:26

Нацбюро по пропаганде туризма предлагает владельцам объектов общепита в Баку пройти обзор уровня сервиса

Национальное Бюро по пропаганде туризма планирует провести обзор уровня сервиса в объектах общественного питания в Баку, отмечается в сообщении Бюро.

"С целью повышения уровня удовлетворения гостей столицы качеством обслуживания в объектах общественного питания, а также поддержки малого и среднего бизнеса, Нацбюро приглашает владельцев предприятий подать заявку на общий обзор уровня сервиса и получение соответствующих рекомендаций", - отмечается в сообщении.

Услуга предоставляется на бесплатной основе.

"Результаты будут предоставлены исключительно владельцам и менеджерам объектов. Результаты тестирования не разглашаются третьим сторонам", - подчеркивает Бюро.

Для участия необходимо отвечать следующим требованиям: объект должен подходить под категорию малого и среднего бизнеса; объект должен иметь потенциал для привлечения туристов; владельцы объектов должны быть открыты для новшеств и иметь желание повысить уровень сервиса.

Последний день приема заявок - 10 мая 2017 года.

А.Азизов

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Тэги: ТУРИЗМ, ОБЩЕПИТ, РЕКОМЕНДАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]