Нацбюро по пропаганде туризма предлагает владельцам объектов общепита в Баку пройти обзор уровня сервиса

Национальное Бюро по пропаганде туризма планирует провести обзор уровня сервиса в объектах общественного питания в Баку, отмечается в сообщении Бюро.
"С целью повышения уровня удовлетворения гостей столицы качеством обслуживания в объектах общественного питания, а также поддержки малого и среднего бизнеса, Нацбюро приглашает владельцев предприятий подать заявку на общий обзор уровня сервиса и получение соответствующих рекомендаций", - отмечается в сообщении.
Услуга предоставляется на бесплатной основе.
"Результаты будут предоставлены исключительно владельцам и менеджерам объектов. Результаты тестирования не разглашаются третьим сторонам", - подчеркивает Бюро.
Для участия необходимо отвечать следующим требованиям: объект должен подходить под категорию малого и среднего бизнеса; объект должен иметь потенциал для привлечения туристов; владельцы объектов должны быть открыты для новшеств и иметь желание повысить уровень сервиса.
Последний день приема заявок - 10 мая 2017 года.
А.Азизов
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