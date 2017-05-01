IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана

IV Игры Исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, служат не только объединению исламского мира, но и укреплению связей и сотрудничества между мусульманскими государствами, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
«IV Игры Исламского солидарности означают не только выявление сильнейших среди мусульманских спортсменов, но и служат укреплению солидарности и сотрудничества между исламскими государствами», - подчеркнул А.Рагимов в понедельник на конференции на тему «Наша сила в солидарности».
Министр выразил уверенность, что стартующая 12 мая в Баку Исламиада пройдет "на самом высоком уровне"
«Через 10 дней Азербайджан примет у себя IV Игры Исламской солидарности, которые будут способствовать развитию международного спорта. Это знаменательное событие привлекает к себе внимание всей международной спортивной общественности», - сказал он.
«Азербайджан входит в число культурных и спортивных центров планеты и является центром исламской солидарности. Баку придает огромное значение укреплению исламской солидарности», - подчеркнул министр.
В Играх в Азербайджане будут участвовать представители всех 57 мусульманских стран, что является рекордным показателем. В Баку съедутся более 3 тыс. спортсменов, которых будут сопровождать техническая и официальная делегации по 1 тыс. человек в каждой
Министр отметил готовность всех 17 спортивных объектов к проведению Игр.
«С 1 мая начинается заселение спортивных делегаций в Олимпийской деревне. На продажу было выставлено более 500 тыс. билетов», - подчеркнул А.Рагимов.
Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде отметил роль Исламиады в укреплении исламских культурных и спортивных традиций.
«IV Игры Исламской солидарности имеют большое историческое значение. Исторически древние и современные Олимпийские игры служили развитию прогресса. Исламиада также будет служить усилению культуры и солидарности исламского мира», - отметил он.
Р.Бабаев
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 2 мая - 1,7025 AZN/$1
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 150 млн манатов, средневзвешенная ставка снизилась ниже 13%
SOCAR сократила в январе-апреле отгрузку нефти из терминала Джейхан на 6%
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Представители Дамаска прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии - МИД Казахстана
Первомайское шествие в Тбилиси собрало несколько сотен человек
500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»