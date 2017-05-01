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Спорт 01.05.2017 15:43

IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана

IV Игры Исламской солидарности, которые пройдут в Баку 12-22 мая, служат не только объединению исламского мира, но и укреплению связей и сотрудничества между мусульманскими государствами, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«IV Игры Исламского солидарности означают не только выявление сильнейших среди мусульманских спортсменов, но и служат укреплению солидарности и сотрудничества между исламскими государствами», - подчеркнул А.Рагимов в понедельник на конференции на тему «Наша сила в солидарности».

Министр выразил уверенность, что стартующая 12 мая в Баку Исламиада пройдет "на самом высоком уровне"

«Через 10 дней Азербайджан примет у себя IV Игры Исламской солидарности, которые будут способствовать развитию международного спорта. Это знаменательное событие привлекает к себе внимание всей международной спортивной общественности», - сказал он.

«Азербайджан входит в число культурных и спортивных центров планеты и является центром исламской солидарности. Баку придает огромное значение укреплению исламской солидарности», - подчеркнул министр.

В Играх в Азербайджане будут участвовать представители всех 57 мусульманских стран, что является рекордным показателем. В Баку съедутся более 3 тыс. спортсменов, которых будут сопровождать техническая и официальная делегации по 1 тыс. человек в каждой

Министр отметил готовность всех 17 спортивных объектов к проведению Игр.

«С 1 мая начинается заселение спортивных делегаций в Олимпийской деревне. На продажу было выставлено более 500 тыс. билетов», - подчеркнул А.Рагимов.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде отметил роль Исламиады в укреплении исламских культурных и спортивных традиций.

«IV Игры Исламской солидарности имеют большое историческое значение. Исторически древние и современные Олимпийские игры служили развитию прогресса. Исламиада также будет служить усилению культуры и солидарности исламского мира», - отметил он.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСЛАМИАДА, СОЛИДАРНОСТЬ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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