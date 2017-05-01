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Финансы 01.05.2017 15:48

Новым заместителем предправления AccessBank назначен Тариель Исмаилов

Новым заместителем председателя правления и главным бизнес-администратором (CBO) азербайджанского AccessBank назначен Тариель Исмаилов, отмечается в сообщении банка.

Т.Исмаилов ранее занимал должность исполнительного директора AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк-офису.

Т.Исмаилов начал свою деятельность в AccessBank в 2003 году в качестве специалиста по микрокредитованию.

Т.Исмаилов также является председателем экспертной группы по кредитному делу и рискам в Ассоциации банков Азербайджана.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.

А.Ахундов

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Тэги: БАНК, ЗАМПРЕД, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]