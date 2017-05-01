Новым заместителем предправления AccessBank назначен Тариель Исмаилов

Новым заместителем председателя правления и главным бизнес-администратором (CBO) азербайджанского AccessBank назначен Тариель Исмаилов, отмечается в сообщении банка.
Т.Исмаилов ранее занимал должность исполнительного директора AccessBank по микрокредитованию и кредитному бэк-офису.
Т.Исмаилов начал свою деятельность в AccessBank в 2003 году в качестве специалиста по микрокредитованию.
Т.Исмаилов также является председателем экспертной группы по кредитному делу и рискам в Ассоциации банков Азербайджана.
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. Акционерами AccessBank являются Европейский банк реконструкции и развития, Международная финансовая корпорация, Черноморский банк торговли и развития, германский KfW, Access Holding, LFS Financial Systems GmbH.
А.Ахундов
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