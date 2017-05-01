Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании

Азербайджан пресек попытку участия представителя самопровозглашенного в Нагорном Карабахе режима в «Costa Blanca Fashion Week», сообщил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Участие представителя сепаратистского режима Нагорного Карабаха, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, пресечено в «Costa Blanca Fashion Week» (CBFW), которое состоится 5-15 мая в Испании», - сказал Х.Гаджиев журналистам.

Он назвал «очередной провокацией» попытку Еревана представить в CBFW созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим.

«В связи с этим, посольство Азербайджана в Мадриде обратилось в соответствующие структуры Испании и организаторам мероприятия, в результате чего и была пресечена очередная провокация Армении»,- отметил он.

Ф.Исазаде