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Карабахский конфликт 01.05.2017 16:02

Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании

Азербайджан пресек попытку участия представителя самопровозглашенного в Нагорном Карабахе режима в «Costa Blanca Fashion Week», сообщил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.

«Участие представителя сепаратистского режима Нагорного Карабаха, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, пресечено в «Costa Blanca Fashion Week» (CBFW), которое состоится 5-15 мая в Испании», - сказал Х.Гаджиев журналистам.

Он назвал «очередной провокацией» попытку Еревана представить в CBFW созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим.

«В связи с этим, посольство Азербайджана в Мадриде обратилось в соответствующие структуры Испании и организаторам мероприятия, в результате чего и была пресечена очередная провокация Армении»,- отметил он.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ПРОВОКАЦИЯ, ПРЕСЕЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]