Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании

Азербайджан пресек попытку участия представителя самопровозглашенного в Нагорном Карабахе режима в «Costa Blanca Fashion Week», сообщил официальный представитель азербайджанского МИД Хикмет Гаджиев.
«Участие представителя сепаратистского режима Нагорного Карабаха, созданного в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана, пресечено в «Costa Blanca Fashion Week» (CBFW), которое состоится 5-15 мая в Испании», - сказал Х.Гаджиев журналистам.
Он назвал «очередной провокацией» попытку Еревана представить в CBFW созданный Арменией на оккупированных территориях Азербайджана сепаратистский режим.
«В связи с этим, посольство Азербайджана в Мадриде обратилось в соответствующие структуры Испании и организаторам мероприятия, в результате чего и была пресечена очередная провокация Армении»,- отметил он.
Ф.Исазаде
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