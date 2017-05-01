Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8542 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 24° 3 Май 12° 23° 4 Май 15° 23°

Регион 01.05.2017 16:05

В Стамбуле полиция препятствует участникам первомайских шествий дойти до центральной площади Таксим

Потасовки происходят в понедельник между пытающимися пройти к площади Таксим в Стамбуле участниками первомайских шествий и полицейскими, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

Сообщается о задержаниях манифестантов, однако о точном их числе информации нет. Ранее "Хюрриет" сообщила об аресте двух женщин, которые пытались развернуть на площади Таксим плакат.

Глава МВД Турции Сюлейман Сойлу 24 апреля предупредил, что никаких мероприятий, посвященных Первомаю, на площади Таксим проводиться не будет. В районе площади усилено присутствие полиции, ограничено движение транспорта, сама площадь огорожена.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, СТАМБУЛ, БЕСПОРЯДКИ


Похожие новости


Вооруженный пациент психбольницы в Стамбуле пытался покончить жизнь самоубийством В медицинском центре в Стамбуле в заложники захвачен персонал В результате теракта в Стамбуле пострадали 40 человек, 35 погибли Более 15 человек задержаны в Стамбуле в рамках борьбы с Рабочей партией Курдистана В стамбульском аэропорту ужесточены меры безопасности после теракта В Турции задержаны уже 24 подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]