В Стамбуле полиция препятствует участникам первомайских шествий дойти до центральной площади Таксим

Потасовки происходят в понедельник между пытающимися пройти к площади Таксим в Стамбуле участниками первомайских шествий и полицейскими, сообщает интернет-портал турецкой газеты "Хюрриет".

Сообщается о задержаниях манифестантов, однако о точном их числе информации нет. Ранее "Хюрриет" сообщила об аресте двух женщин, которые пытались развернуть на площади Таксим плакат.

Глава МВД Турции Сюлейман Сойлу 24 апреля предупредил, что никаких мероприятий, посвященных Первомаю, на площади Таксим проводиться не будет. В районе площади усилено присутствие полиции, ограничено движение транспорта, сама площадь огорожена.