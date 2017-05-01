500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске

Несанкционированная акция оппозиции прошла в понедельник в центре Минске.
На Октябрьской площади собралось порядка 500 человек, среди которых экс-кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев, оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и другие.
На площади прошел импровизированный митинг, после чего собравшиеся колонной прошли по центральному проспекту к площади Независимости, где находится дом правительства и ряд других госучреждений.
Сотрудники милиции проведению акции не препятствовали, задержаний участников не проводилось.
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
Курс манат/доллар на 2 мая - 1,7025 AZN/$1
ЦБ Азербайджана на очередном депозитном аукционе привлек 150 млн манатов, средневзвешенная ставка снизилась ниже 13%
SOCAR сократила в январе-апреле отгрузку нефти из терминала Джейхан на 6%
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Нацбюро по пропаганде туризма предлагает владельцам объектов общепита в Баку пройти обзор уровня сервиса
Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременной матпомощи участникам ВОВ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»