500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске

Несанкционированная акция оппозиции прошла в понедельник в центре Минске.

На Октябрьской площади собралось порядка 500 человек, среди которых экс-кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев, оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и другие.

На площади прошел импровизированный митинг, после чего собравшиеся колонной прошли по центральному проспекту к площади Независимости, где находится дом правительства и ряд других госучреждений.

Сотрудники милиции проведению акции не препятствовали, задержаний участников не проводилось.