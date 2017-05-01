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СНГ 01.05.2017 16:10

500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске

Несанкционированная акция оппозиции прошла в понедельник в центре Минске.

На Октябрьской площади собралось порядка 500 человек, среди которых экс-кандидат в президенты в 2010 году Владимир Некляев, оппозиционные политики Павел Северинец, Вячеслав Сивчик и другие.

На площади прошел импровизированный митинг, после чего собравшиеся колонной прошли по центральному проспекту к площади Независимости, где находится дом правительства и ряд других госучреждений.

Сотрудники милиции проведению акции не препятствовали, задержаний участников не проводилось.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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