SOCAR удвоила в январе-апреле отгрузку нефти из порта Новороссийск

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года отгрузила с порта Новороссийск 489,206 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку–Новороссийск, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
Как сообщалось, в январе-апреле прошлого года компания отгрузила из Новороссийска 239,536 тыс. тонн. Таким образом, в январе-апреле 2017 года объем отгрузки увеличился в 2,1 раза
В апреле 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 84,793 тыс. тонн нефти.
Договор между АК «Транснефть» и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.
В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.
Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.
Н.Аббасова
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Нацбюро по пропаганде туризма предлагает владельцам объектов общепита в Баку пройти обзор уровня сервиса
Минтруда Азербайджана завершило выдачу единовременной матпомощи участникам ВОВ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Представители Дамаска прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии - МИД Казахстана
Первомайское шествие в Тбилиси собрало несколько сотен человек
500 человек пришли на несанкционированную акцию оппозиции в Минске
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»