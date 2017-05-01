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ТЭК 01.05.2017 16:48

SOCAR удвоила в январе-апреле отгрузку нефти из порта Новороссийск

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в январе-апреле 2017 года отгрузила с порта Новороссийск 489,206 тыс. тонн нефти, экспортированной по нефтепроводу Баку–Новороссийск, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

Как сообщалось, в январе-апреле прошлого года компания отгрузила из Новороссийска 239,536 тыс. тонн. Таким образом, в январе-апреле 2017 года объем отгрузки увеличился в 2,1 раза

В апреле 2017 года компания отгрузила из порта Новороссийск 84,793 тыс. тонн нефти.

Договор между АК «Транснефть» и SOCAR предусматривает в 2017 году прокачку по нефтепроводу Баку-Новороссийск около 1,5 млн тонн азербайджанской нефти. Из этого объема 325 тыс. тонн заявлено для прокачки в I-ом квартале года.

В 2016 году из Новороссийска SOCAR отгрузила 1 млн 217,799 тыс. тонн нефти.

Азербайджан с 1997 года транспортирует свою нефть по трубопроводу Баку-Новороссийск.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЬ, НОВОРОССИЙСК, ОТГРУЗКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]