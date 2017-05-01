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Регион 01.05.2017 17:08

Первомайское шествие в Тбилиси собрало несколько сотен человек

Представители объединенных профсоюзов Грузии и ряда общественных движений и неправительственных организаций провели в понедельник в Тбилиси мирное шествие по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

Шествие, участие в котором приняли несколько сотен человек, завершилось на проспекте Руставели, где его участники провели акцию.

Как заявили участники акции журналистам, их основными требованиями является создание в стране действенной инспекции труда и обеспечение трудящихся достойной заработной платой.

Организаторы акции ознакомили журналистов с манифестом, который, по их словам, они намерены направить правительству.

В тексте манифеста звучит требование профсоюзов к правительству сделать реальные шаги в направлении защиты трудовых прав.

Шествие и акция прошли без инцидентов.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ТБИЛИСИ, ПЕРВОМАЙ, ШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]