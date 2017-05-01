Первомайское шествие в Тбилиси собрало несколько сотен человек

Представители объединенных профсоюзов Грузии и ряда общественных движений и неправительственных организаций провели в понедельник в Тбилиси мирное шествие по случаю Дня международной солидарности трудящихся.

Шествие, участие в котором приняли несколько сотен человек, завершилось на проспекте Руставели, где его участники провели акцию.

Как заявили участники акции журналистам, их основными требованиями является создание в стране действенной инспекции труда и обеспечение трудящихся достойной заработной платой.

Организаторы акции ознакомили журналистов с манифестом, который, по их словам, они намерены направить правительству.

В тексте манифеста звучит требование профсоюзов к правительству сделать реальные шаги в направлении защиты трудовых прав.

Шествие и акция прошли без инцидентов.