Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского Kredobank, находящегося в ликвидации, состоится 10 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

"Первое заседание Комитета кредиторов Kredobank состоится 10 мая. На нем планируется провести выборы председателя комитета, составить план работы и решить другие вопросы", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) в июле 2016 года аннулировала лицензию Kredobank на банковскую деятельность. Данное решение было принято в связи с тем, что активы банка не были квалифицированы в соответствии с законодательством. Кроме этого, банк не создал адекватные резервы, его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.

Помимо этого, банк не соблюдал рекомендации регулятора.

Kredobank создан в феврале 1994 года. Акционерами банка являются 14 юридических и физических лиц.

А.Азизов