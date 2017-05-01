Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского Kredobank, находящегося в ликвидации, состоится 10 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).
"Первое заседание Комитета кредиторов Kredobank состоится 10 мая. На нем планируется провести выборы председателя комитета, составить план работы и решить другие вопросы", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) в июле 2016 года аннулировала лицензию Kredobank на банковскую деятельность. Данное решение было принято в связи с тем, что активы банка не были квалифицированы в соответствии с законодательством. Кроме этого, банк не создал адекватные резервы, его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.
Помимо этого, банк не соблюдал рекомендации регулятора.
Kredobank создан в феврале 1994 года. Акционерами банка являются 14 юридических и физических лиц.
А.Азизов
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