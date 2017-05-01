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Финансы 01.05.2017 17:06

Первое заседание Комитета кредиторов Kredobank состоится 10 мая

Первое заседание Комитета кредиторов азербайджанского Kredobank, находящегося в ликвидации, состоится 10 мая, отмечается в сообщении Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF).

"Первое заседание Комитета кредиторов Kredobank состоится 10 мая. На нем планируется провести выборы председателя комитета, составить план работы и решить другие вопросы", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Палата по надзору за финансовыми рынками (MBNP) в июле 2016 года аннулировала лицензию Kredobank на банковскую деятельность. Данное решение было принято в связи с тем, что активы банка не были квалифицированы в соответствии с законодательством. Кроме этого, банк не создал адекватные резервы, его совокупный капитал не соответствовал минимальным требованиям законодательства.

Помимо этого, банк не соблюдал рекомендации регулятора.

Kredobank создан в феврале 1994 года. Акционерами банка являются 14 юридических и физических лиц.

А.Азизов

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Тэги: БАНК, КРЕДИТОРЫ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]