Представители Дамаска прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии - МИД Казахстана

Делегация властей Сирии прибыла в Астану для участия в четвертом раунде переговоров по межсирийскому урегулированию, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Делегации прибывают. Мне сказали, что к этому моменту должна была прибыть делегация экспертов ООН. Уже прибыла делегация правительства Сирии", - сообщил он агентству "Интерфакс-Казахстан".

А.Жайнаков подтвердил, что делегацию Дамаска возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Он добавил, что во вторник ожидается прибытие делегации Ирана.