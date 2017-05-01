Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8542 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 15° 24° 3 Май 12° 23° 4 Май 15° 23°

СНГ 01.05.2017 17:21

Представители Дамаска прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии - МИД Казахстана

Делегация властей Сирии прибыла в Астану для участия в четвертом раунде переговоров по межсирийскому урегулированию, сообщил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

"Делегации прибывают. Мне сказали, что к этому моменту должна была прибыть делегация экспертов ООН. Уже прибыла делегация правительства Сирии", - сообщил он агентству "Интерфакс-Казахстан".

А.Жайнаков подтвердил, что делегацию Дамаска возглавляет постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари.

Он добавил, что во вторник ожидается прибытие делегации Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ДЕЛЕГАЦИИ, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


Страны-гаранты по урегулированию в Сирии подтвердили свое участие во встрече в Астане 3-4 мая - МИД Казахстана Эксперты перед переговорами в Астане могут провести дополнительную встречу по перемирию в Сирии - МИД Ирана Казахстан прорабатывает со странами-гарантами вопрос расширения круга наблюдателей по межсирийскому урегулированию - МИД Назарбаев будет вносить миротворческие инициативы по Сирии - МИД Казахстана Казахстан всегда готов принять межсирийские переговоры - МИД Казахстана Дата проведения третьего раунда переговоров по Сирии в Астане возможно станет известна после Женевских переговоров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]