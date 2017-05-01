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Дальнее зарубежье 01.05.2017 17:40

В Париже два сотрудника сил правопорядка ранены во время Первомая

Двое сотрудников французской службы безопасности получили ранения в понедельник во время беспорядков в Париже в районе площадей Республики и Нации, сообщил телеканал БФМ-ТВ.

По данным телеканала, демонстранты, принимающие участие в первомайских шествиях, кинули в их сторону бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, сообщается о том, что удалось изолировать примерно 150 человек в масках, которые сумели пробраться в одну из первомайских колонн.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПЕРВОМАЙ, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]