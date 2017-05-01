В Париже два сотрудника сил правопорядка ранены во время Первомая

Двое сотрудников французской службы безопасности получили ранения в понедельник во время беспорядков в Париже в районе площадей Республики и Нации, сообщил телеканал БФМ-ТВ.

По данным телеканала, демонстранты, принимающие участие в первомайских шествиях, кинули в их сторону бутылки с зажигательной смесью.

Кроме того, сообщается о том, что удалось изолировать примерно 150 человек в масках, которые сумели пробраться в одну из первомайских колонн.