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Спорт 01.05.2017 17:46

Церемония открытия и закрытия Исламиады будет красочным шоу – министр спорта Азербайджана

Организаторы IV Игр Исламской солидарности подготовили красочные церемонии открытия и закрытия Исламиады, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

«На официальных церемониях открытия и закрытия IV Игр Исламской солидарности любители спорта увидят красочные шоу», - подчеркнул А.Рагимов в понедельник на посвященной IV Играм Исламской солидарности конференции на тему «Наша сила в солидарности».

По его словам, интересные сюжеты на церемониях открытия и закрытия привлекут к себе внимание всех исламских государств.

Министр отметил, что зрители будут доставляться на церемонии открытия и закрытия Исламиады автобусами «Bakubus».

IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.

Р.Бабаев

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Тэги: ИСЛАМИАДА, ОТКРЫТИЕ, ЦЕРЕМОНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]