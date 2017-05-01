Церемония открытия и закрытия Исламиады будет красочным шоу – министр спорта Азербайджана

Организаторы IV Игр Исламской солидарности подготовили красочные церемонии открытия и закрытия Исламиады, заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
«На официальных церемониях открытия и закрытия IV Игр Исламской солидарности любители спорта увидят красочные шоу», - подчеркнул А.Рагимов в понедельник на посвященной IV Играм Исламской солидарности конференции на тему «Наша сила в солидарности».
По его словам, интересные сюжеты на церемониях открытия и закрытия привлекут к себе внимание всех исламских государств.
Министр отметил, что зрители будут доставляться на церемонии открытия и закрытия Исламиады автобусами «Bakubus».
IV Игры Исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая.
Р.Бабаев
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