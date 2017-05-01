На западе Канады зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в понедельник в акватории озера Бланчард на севере провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 15:31 мск землетрясения имел координаты 59.98 градуса северной широты и -136.53 градуса западной долготы, он находился в 702 км восточнее Анкориджа (Аляска, США).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".