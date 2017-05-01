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Дальнее зарубежье 01.05.2017 17:48

На западе Канады зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5

Землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано в понедельник в акватории озера Бланчард на севере провинции Британская Колумбия в Канаде, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 15:31 мск землетрясения имел координаты 59.98 градуса северной широты и -136.53 градуса западной долготы, он находился в 702 км восточнее Анкориджа (Аляска, США).

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное".

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Тэги: КАНАДА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]