Евросоюзу необходимы реформы, иначе может произойти Frexit, считает Макрон

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы "Фрексита" (Frexit) - выхода Франции из состава ЕС.
"Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации", - сказал он.
"Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС", - сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать ЕС как прежде.
Э.Макрон заявил, что не хочет, чтобы ЕС остался прежним, "поскольку в этом случае на следующий день мы получим "Фрексит", и у нас снова будет "Национальный фронт".
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