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Дальнее зарубежье 01.05.2017 18:06

Евросоюзу необходимы реформы, иначе может произойти Frexit, считает Макрон

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы "Фрексита" (Frexit) - выхода Франции из состава ЕС.

"Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации", - сказал он.

"Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС", - сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать ЕС как прежде.

Э.Макрон заявил, что не хочет, чтобы ЕС остался прежним, "поскольку в этом случае на следующий день мы получим "Фрексит", и у нас снова будет "Национальный фронт".

Проведение второго тура президентских выборов намечено во Франции на 7 мая.

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Тэги: МАКРОН, ЕС, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]