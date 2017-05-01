Евросоюзу необходимы реформы, иначе может произойти Frexit, считает Макрон

Кандидат в президенты Франции от движения "Вперед" Эмманюэль Макрон в понедельник в эфире британской телерадиокорпорации Би-би-си высказал мнение, что Европейскому союзу необходимы реформы, иначе его могут ждать перспективы "Фрексита" (Frexit) - выхода Франции из состава ЕС.

"Я выступаю с проевропейских позиций. В период нынешней избирательной кампании я постоянно выступаю в защиту европейской идеи и европейской политики, поскольку я верю в то, что это очень важно для народа Франции и для места нашей страны в условиях глобализации", - сказал он.

"Я полагаю, что на следующий день, как я получу мой мандат (в должности президента) начнется глубокое реформирование ЕС", - сказал он, назвав предательством тот факт, если бы он позволил функционировать ЕС как прежде.

Э.Макрон заявил, что не хочет, чтобы ЕС остался прежним, "поскольку в этом случае на следующий день мы получим "Фрексит", и у нас снова будет "Национальный фронт".

Проведение второго тура президентских выборов намечено во Франции на 7 мая.