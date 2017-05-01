В Эстонии повысят минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) пообещал трудящимся повысить в будущем году минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро.
"Это решение даст каждому трудящемуся ежемесячно на руки на 63 евро больше", - сказал Ю.Ратас, выступая в понедельник в Таллине на организованном Центральным союзом профессиональных союзов торжестве на площади Свободы.
По его словам, вторым знаковым событием станет претворение в жизнь реформы здравоохранения. "Мы направим в предстоящие четыре года на здравоохранение дополнительно 215 млн евро", - пообещал глава правительства.
"Эти решения принесут пользу, так как инвестиции в здоровье людей всегда были правильными и оправдывали себя. Таким образом, победят наши близкие, наши друзья, мы сами и наше государство", - подчеркнул премьер.
Организованное профсоюзами празднество предназначалось как праздник для всех семей. На главную площадь столицы пришли взрослые с детьми. Главной идеей нынешнего Первомая было обратить внимание на вопросы здоровья трудящихся, прежде всего на безопасность труда, доступность медицинской помощи и оплату больничного.
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
ООН рост ВВП Азербайджана на 2017г прогнозирует на уровне 0,2%, на 2018г - 1,2%
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам
Президент Алиев наградил деятеля искусства Рамиза Гулиев орденом Чести
Церемония открытия и закрытия Исламиады будет красочным шоу – министр спорта Азербайджана
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»