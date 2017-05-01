В Эстонии повысят минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро - премьер

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) пообещал трудящимся повысить в будущем году минимальную необлагаемую подоходным налогом зарплату до 500 евро.

"Это решение даст каждому трудящемуся ежемесячно на руки на 63 евро больше", - сказал Ю.Ратас, выступая в понедельник в Таллине на организованном Центральным союзом профессиональных союзов торжестве на площади Свободы.

По его словам, вторым знаковым событием станет претворение в жизнь реформы здравоохранения. "Мы направим в предстоящие четыре года на здравоохранение дополнительно 215 млн евро", - пообещал глава правительства.

"Эти решения принесут пользу, так как инвестиции в здоровье людей всегда были правильными и оправдывали себя. Таким образом, победят наши близкие, наши друзья, мы сами и наше государство", - подчеркнул премьер.

Организованное профсоюзами празднество предназначалось как праздник для всех семей. На главную площадь столицы пришли взрослые с детьми. Главной идеей нынешнего Первомая было обратить внимание на вопросы здоровья трудящихся, прежде всего на безопасность труда, доступность медицинской помощи и оплату больничного.