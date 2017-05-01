Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам

Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2016 год.
Бюджет фонда опубликован на сайте главы государства.
Доходы ГНФАР за 2016 год составили 9 млрд 410,18 млн манатов и были исполнены на 205,5%, расходы – 9 млрд 22,059 млн манатов и были исполнены на 84,6%.
Таким образом, профицит бюджета ГНФАР за 2016 год составил 388,121 млн манатов или 4,1% к доходам фонда.
В структуре доходов фонда в 2016 году основная часть пришлась на поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана – 8 млрд 320 млн 45,7 тыс. манатов (88,4% всех доходов), в расходах – на трансферты в госбюджет – 7 млрд 615 млн манатов (84,4% всех расходов).
В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
А.Азизов
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
Президент Алиев наградил деятеля искусства Рамиза Гулиев орденом Чести
Церемония открытия и закрытия Исламиады будет красочным шоу – министр спорта Азербайджана
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Одессу будут патрулировать спецподразделения и тактические группы
Лавров согласовал с Тиллерсоном двустороннюю беседу на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе 10-11 мая
Армия Ирака готовится к масштабной операции по освобождению Мосула
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»