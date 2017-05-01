Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам

Президент Ильхам Алиев утвердил исполнение бюджета Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) за 2016 год.

Бюджет фонда опубликован на сайте главы государства.

Доходы ГНФАР за 2016 год составили 9 млрд 410,18 млн манатов и были исполнены на 205,5%, расходы – 9 млрд 22,059 млн манатов и были исполнены на 84,6%.

Таким образом, профицит бюджета ГНФАР за 2016 год составил 388,121 млн манатов или 4,1% к доходам фонда.

В структуре доходов фонда в 2016 году основная часть пришлась на поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана – 8 млрд 320 млн 45,7 тыс. манатов (88,4% всех доходов), в расходах – на трансферты в госбюджет – 7 млрд 615 млн манатов (84,4% всех расходов).

В Нефтяном фонде Азербайджана аккумулируются доходы от реализации нефтегазовых контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов