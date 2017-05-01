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Макроэкономика 01.05.2017 19:04

ООН рост ВВП Азербайджана на 2017г прогнозирует на уровне 0,2%, на 2018г - 1,2%

ООН рост ВВП Азербайджана на 2017 год прогнозирует на уровне 0,2%, на 2018 год - на уровне 1,2%, отмечается в ежегодном докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ESCAP).

«Экономический рост в Азербайджане в среднесрочной перспективе ожидается позитивным, хоть и невысоким – на уровне 0,2% в 2017 году и 1,2% в 2018 году», - сказано в докладе.

Восстановление экономики будет поддержано улучшением ситуации с мировыми ценами на нефть, считают эксперты всемирной организации. «Тем не менее, бюджетная консолидация ограничит активность в ненефтяном секторе. В целом, низкий уровень развития рынка и ограниченная гибкость макроэкономической политики продолжат подрывать устойчивость экономики к шокам», - говорится в докладе.

Согласно прогнозам ООН, среднегодовая инфляция в Азербайджане в 2017 году составит 7,9%, в 2018 году - замедлится до 5,8%.

«Девальвация маната не только подстегнула инфляцию до 12,4% в 2016 году, но и привела к повышению уровня долларизации банковских депозитов и росту доли проблемных кредитов», - говорится в докладе.

ООН отмечает, что рецессия в экономике Азербайджана в 2016 году на 3,8%, на что повлияли низкие цены на нефть. «Госинвестиции сократились в результате продолжающейся бюджетной консолидации. Потребление также сократилось из-за резкого роста цен, дорогого финансирования, и низкого объема кредитования», - говорится в докладе.

Правительство Азербайджана на 2017 год прогнозирует рост ВВП на уровне 1%, среднегодовую инфляцию – 7,3%.

В 2016 году спад ВВП Азербайджана составил 3,8%, среднегодовая инфляция составила 12,4%.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ООН, ВВП, ПРОГНОЗ


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