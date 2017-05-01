Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8542 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 14° 24° 4 Май 13° 24° 5 Май 15° 22°

Дальнее зарубежье 01.05.2017 19:45

Армия Ирака готовится к масштабной операции по освобождению Мосула

Иракская армия в понедельник возобновила бои за контроль над исторической частью Мосула, сообщил телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на источники на месте событий.

По данным телеканала, иракская армия ведет прицельный артиллерийский огонь по ряду районов города, в то время как силы коалиции выявляют места скопления боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещенная в России).

Иракская полиция сообщает, что в течение нескольких последних часов ее сотрудникам удалось ликвидировать десятки боевиков ИГ.

Ожидается, что масштабная операция по освобождению старой части Мосула от боевиков ИГ начнется в ближайшие двое суток, отмечает телеканал.

По словам командующего армией Ирака Османа аль-Ганми, "сейчас иракская армия контролирует 40% территории города, а полный контроль над Мосулом будет установлен максимум через три недели".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, МОСУЛ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Более 280 тыс. мирных жителей покинули Мосул с начала наступления иракской армии Генсек ООН призвал расширить помощь покидающим Мосул местным жителям С середины февраля жертвами боев за Моул стали несколько сотен мирных жителей - ООН Гуманитарный координатор ООН в Ираке: возможности Всемирной организации по обустройству беженцев из Мосула - на пределе На западе Мосула уничтожено в общей сложности более 700 боевиков ИГИЛ - СМИ 15 человек погибли в результате теракта в Мосуле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]