Трамп говорит, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему тяжело

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс признал, что жертвами недавнего американского ракетного удара по Сирии могли стать "не те люди".

"Когда я принимал решение направить на Сирию 50 "Томагавков", это жесткое решение, потому что это человеческие жизни, и можно убить не тех людей. Это немыслимое решение, потому что это убийство людей. Я ненавижу это, но дело должно быть сделано", - сказал президент.

США в начале апреля нанесли ракетный удар по сирийской военной базе "Шайрат" в ответ на предполагаемое применение в Сирии химического оружия.