Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8542 RUR   0.0299 GBR   2.1978 TRY   0.4788

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.97 Brent   51.44

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 23° Завтра 14° 24° 4 Май 13° 24° 5 Май 15° 22°

Дальнее зарубежье 01.05.2017 19:21

Трамп говорит, что решение о ракетном ударе по Сирии далось ему тяжело

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Си-Би-Эс признал, что жертвами недавнего американского ракетного удара по Сирии могли стать "не те люди".

"Когда я принимал решение направить на Сирию 50 "Томагавков", это жесткое решение, потому что это человеческие жизни, и можно убить не тех людей. Это немыслимое решение, потому что это убийство людей. Я ненавижу это, но дело должно быть сделано", - сказал президент.

США в начале апреля нанесли ракетный удар по сирийской военной базе "Шайрат" в ответ на предполагаемое применение в Сирии химического оружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ОБСТРЕЛ, ТРАМП


Похожие новости


Повстанцы обстреляли столицу Сирии и ее окрестности, более 30 человек погибли, более 170 ранены Почти 20 человек стали жертвами обстрела районов Дамаска - агентство Более 20 человек погибли при обстреле сирийского Алеппо, среди раненых - 20 детей Армия обороны Израиля обстреляла сирийскую территорию в ответ на обстрел Голанских высот Обстрелы израильской территории с сирийской стороны будут встречать очень жесткий ответ - глава МИД Израиля Сирийские ВВС обстреляли позиции мятежников близ Дамаска

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]