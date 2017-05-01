Лавров согласовал с Тиллерсоном двустороннюю беседу на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе 10-11 мая

МИД РФ сообщил в понедельник вечером, что по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.
"Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе, согласована беседа "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - говорится в распространенном в Москве сообщении российского МИД.
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