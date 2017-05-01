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Дальнее зарубежье 01.05.2017 20:25

Лавров согласовал с Тиллерсоном двустороннюю беседу на полях министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе 10-11 мая

МИД РФ сообщил в понедельник вечером, что по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Росси Сергея Лаврова с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Был обсужден график предстоящих российско-американских контактов, в том числе, согласована беседа "на полях" министерского заседания Арктического совета в Фэрбенксе (США) 10-11 мая. Главы внешнеполитических ведомств также кратко обменялись мнениями по проводимой в Астане 3-4 мая международной встрече по Сирии", - говорится в распространенном в Москве сообщении российского МИД.

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Тэги: РОССИЯ, США, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]