Одессу будут патрулировать спецподразделения и тактические группы

Для патрулирования Одессы прибыли дополнительные спецподразделения и тактические группы национальной полиции Украины, сообщили в МВД.
"Правоохранители заступили на патрулирование территории Куликова поля, железнодорожного вокзала, привокзальной площади, а также рынка "Привоз". Тактические группы патрульной полиции будут работать в Приморском районе", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в Фейсбук в понедельник вечером.
По словам начальника департамента превентивной деятельности нацполиции Игоря Бабича, в понедельник в город прибыли шесть дополнительных групп. "Они будут нести службу в пешем порядке, особое внимание уделяя потенциальным правонарушителям, передвигающимся пешком по улицам города. В усиленном режиме также работают автопатрули, обеспечивающие безопасность дорожного движения и контролирующие все движение по городу", - сообщил И.Бабич.
Азербайджан пресек очередную попытку Армении представить Нагорный Карабах в «Costa Blanca Fashion Week» в Испании
Алиев соболезнует Атамбаеву в связи с жертвами оползня в Кыргызстане
Баку и Анкара приступили к совместным тактическим учениям – Минобороны Азербайджана
ООН рост ВВП Азербайджана на 2017г прогнозирует на уровне 0,2%, на 2018г - 1,2%
Президент Алиев утвердил исполнение бюджета Госнефтефонда Азербайджана за 2016г с профицитом в 4% к доходам
Президент Алиев наградил деятеля искусства Рамиза Гулиев орденом Чести
Церемония открытия и закрытия Исламиады будет красочным шоу – министр спорта Азербайджана
IV Игры Исламской солидарности служат укреплению связей в мусульманском мире – министр спорта Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»