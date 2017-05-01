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СНГ 01.05.2017 21:10

Одессу будут патрулировать спецподразделения и тактические группы

Для патрулирования Одессы прибыли дополнительные спецподразделения и тактические группы национальной полиции Украины, сообщили в МВД.

"Правоохранители заступили на патрулирование территории Куликова поля, железнодорожного вокзала, привокзальной площади, а также рынка "Привоз". Тактические группы патрульной полиции будут работать в Приморском районе", - говорится в сообщении на странице МВД Украины в Фейсбук в понедельник вечером.

По словам начальника департамента превентивной деятельности нацполиции Игоря Бабича, в понедельник в город прибыли шесть дополнительных групп. "Они будут нести службу в пешем порядке, особое внимание уделяя потенциальным правонарушителям, передвигающимся пешком по улицам города. В усиленном режиме также работают автопатрули, обеспечивающие безопасность дорожного движения и контролирующие все движение по городу", - сообщил И.Бабич.

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Тэги: ОДЕССА, ПАТРУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]