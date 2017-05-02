Трамп собирается сменить одного из ведущих регуляторов банковского сектора США - СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа готовит одну из первых масштабных перестановок руководства ведущих банковских регуляторов США: по данным информированных источников, в ближайшее время в отставку уйдет контролер денежного обращения Томас Карри.

Как пишет The Wall Street Journal, вместо Т.Карри будет назначен временно исполняющий обязанности, который будет руководить соответствующим управлением, пока новый глава проходит процедуру подтверждения в Конгрессе.

The Washington Post отмечает, что Т.Карри, пятилетний срок полномочий которого истек в апреле, может покинуть должность уже на этой неделе.

Управление контролера денежного обращения (OCC) входит в пятерку основных регуляторов финансовой отрасли США и осуществляет надзор за сотнями чиновников, которые выполняют функции внешнего контроля в крупнейших банках страны.

Д.Трамп в рамках предвыборной кампании обещал как можно скорее заняться вопросами банковского регулирования, однако до сих пор все основные посты в регулирующих органах, включая Федеральную резервную систему (ФРС) и Бюро по защите прав потребителей в финансовой сфере (CFPB) заняты ставленниками предыдущего президента Барака Обамы.