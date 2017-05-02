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Дальнее зарубежье 02.05.2017 14:03

Британская принцесса Шарлотта отметит свой второй день рождения в кругу семьи

Дочь герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон и ее супруга принца Уильяма - принцесса Шарлотта - во вторник отметит свой второй по счету день рождения.

По данным британской прессы, празднование пройдет в загородной резиденции супругов Анмер Холл в графстве Норфолк.

Пока не сообщается, кто приедет поздравить юную принцессу, а также посетит ли праздник ее прабабушка королева Елизавета II.

Накануне Кенсингтонский дворец обнародовал новую фотографию именинницы.

На снимке улыбающаяся принцесса Шарлотта изображена в желтом вязаном кардигане на пуговицах с нежно-голубыми барашками. Волосы принцессы заколоты синей заколкой-зажимом.

Снимок был сделан Кейт Миддлтон.

Как отмечают некоторые британские и американские СМИ, вероятно этот кардиган станет очень популярен среди родителей. Так неоднократно происходило после публикации снимков принцессы Шарлотты или ее старшего брата принца Джорджа.

Британская пресса отмечает, что снимки принцессы Шарлотты редки, так как родители хотят максимально сохранить право их дочери на личную жизнь.

Принцесса Шарлотта родилась 2 мая 2015 года. Новорожденная принцесса получила имя Шарлотта Елизавета Диана и стала пятой правнучкой королевы Елизаветы II. Она также стала четвертой в очереди на британский престол.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ПРИНЦЕССА, ДЕНЬ/РОЖДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]