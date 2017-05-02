Меркель не примет участия в разговоре Путина и Трампа, сообщили в Кремле

Запланированный на вторник телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет исключительно двусторонним: канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая в тот же день проведет переговоры с лидером РФ, в нем участие принимать не будет, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разговор будет двусторонним", - сказал он "Интерфаксу".

Ранее в Белом доме сообщили, что телефонный разговор лидеров РФ и США запланирован на 19:30 мск. Ранее во вторник В.Путин в Сочи проведет переговоры с А.Меркель.

Канцлер ФРГ уже общалась по телефону с Д.Трампом 11 апреля. В ходе беседы она выразила мнение, что сотрудничество с РФ имеет особое значение для урегулирования в Сирии.

Нынешний телефонный разговор Д.Трампа и В.Путина станет третьим по счету. Первый разговор лидеров двух стран состоялся 28 января, в ходе него президенты России и США договорились продолжить взаимодействие между Москвой и Вашингтоном как на уровне экспертов, так и в формате личных контактов. 4 апреля Д.Трамп позвонил В.Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.