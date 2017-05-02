В Пекине призывают остановить развертывание системы ПРО THAAD в Южной Корее

Китай призывает приостановить развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, заявил во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выступаем против развертывания системы THAAD (в Южной Корее - ИФ) и призываем все стороны немедленно остановить процесс ее размещения. Мы будем твердо принимать необходимые меры, чтобы защищать наши интересы", - заявил он на брифинге.

Ранее во вторник южнокорейские СМИ сообщили, что представители командования американскими войсками в Южной Корее подтвердили готовность размещенной там системы ПРО THAAD к действию и перехвату северокорейских ракет.

"Представительство американских военных сил в Корее подтверждает, что система THAAD находится в состоянии готовности, и в состоянии перехватывать ракеты Северной Кореи, защитить Республику Корею", - говорится в распространенном заявлении представителя американского командования полковника Роба Мэннинга.

Ранее о готовности системы объявил Пентагон.