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Дальнее зарубежье 02.05.2017 15:05

В Пекине призывают остановить развертывание системы ПРО THAAD в Южной Корее

Китай призывает приостановить развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, заявил во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы выступаем против развертывания системы THAAD (в Южной Корее - ИФ) и призываем все стороны немедленно остановить процесс ее размещения. Мы будем твердо принимать необходимые меры, чтобы защищать наши интересы", - заявил он на брифинге.

Ранее во вторник южнокорейские СМИ сообщили, что представители командования американскими войсками в Южной Корее подтвердили готовность размещенной там системы ПРО THAAD к действию и перехвату северокорейских ракет.

"Представительство американских военных сил в Корее подтверждает, что система THAAD находится в состоянии готовности, и в состоянии перехватывать ракеты Северной Кореи, защитить Республику Корею", - говорится в распространенном заявлении представителя американского командования полковника Роба Мэннинга.

Ранее о готовности системы объявил Пентагон.

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Тэги: КИТАЙ, ЮЖКОРЕЯ, ПРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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