В Пекине призывают остановить развертывание системы ПРО THAAD в Южной Корее

Китай призывает приостановить развертывание американской системы ПРО THAAD в Южной Корее, заявил во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы выступаем против развертывания системы THAAD (в Южной Корее - ИФ) и призываем все стороны немедленно остановить процесс ее размещения. Мы будем твердо принимать необходимые меры, чтобы защищать наши интересы", - заявил он на брифинге.
Ранее во вторник южнокорейские СМИ сообщили, что представители командования американскими войсками в Южной Корее подтвердили готовность размещенной там системы ПРО THAAD к действию и перехвату северокорейских ракет.
"Представительство американских военных сил в Корее подтверждает, что система THAAD находится в состоянии готовности, и в состоянии перехватывать ракеты Северной Кореи, защитить Республику Корею", - говорится в распространенном заявлении представителя американского командования полковника Роба Мэннинга.
Ранее о готовности системы объявил Пентагон.
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