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Дальнее зарубежье 02.05.2017 15:20

Эстонский премьер назвал рост военной активности России в числе угроз безопасности Эстонии

Военная активность и агрессивность России оказывает влияние на безопасность Эстонии, заявил премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

"На безопасность Эстонии оказывают, прежде всего, влияние жизнеспособность евроатлантической безопасности, отношения между государствами нашего близлежащего региона, и напрямую оказывает влияние возросшая военная активность и агрессивность России", - заявил он во вторник, представляя в парламенте обновленный проект Основ безопасности Эстонии.

"Возросшая в последнее десятилетие агрессивность нашего восточного соседа вынуждает нас быть, в числе прочего, едиными с ЕС и НАТО в вопросе санкций, пока не исчезнут основопричины их установления", - добавил премьер.

Он отметил, что "безопасность - это не одни лишь бронемашины, форма и сапоги, на атмосферу безопасности сегодняшнего дня влияют не только танки и самолеты, но и киберпространство, перебои с электроснабжением, голод и нехватка воды".

"Строительство системы противодействия таким рискам требует вклада каждого из нас, сотрудничества всего общества", - подчеркнул Ю.Ратас.

В то же время он обратил внимание депутатов парламента на то, что "по оценкам нашей внешней разведки угроза военного нападения на члена НАТО в 2017 году низка".

По его словам, "безопасность Эстонии усилило членство в Европейском союзе и НАТО". Эти организации оказали как практическую, так и политическую поддержку в реализации задач политики безопасности и росте благосостояния, подчеркнул глава правительства.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ПРЕМЬЕР, РОССИЯ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]