Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо во вторник заявил, что не считает высказывания кандидата на пост главы государства от этой партии Марин Ле Пен плагиатом речи экс-премьера Франции и выбывшего в первом туре выборов кандидата в президенты Франсуа Фийона.

По словам вице-президента "Национального фронта", это был "намек на небольшой пассаж речи о Франции" Ф.Фийона.

В свою очередь глава предвыборного штаба М.Ле Пен Давид Рашлин сказал: "Я думаю, что это была красивая речь, и этот намек (на недавнее выступление Ф.Фийона - ИФ) был оценен избирателями".

Французские СМИ отмечают, что в речи М.Ле Пен, с которой она выступила 1 мая в городе Вильпент, были обнаружены фразы, которые совпадают с произнесенными две недели ранее высказываниями Ф.Фийона. В частности, она повторила слова экс-кандидата о важной роли Пиренеев и Альп. Кроме того, несколько фраз М.Ле Пен о французском языке были также взяты из речи Ф.Фийона.

23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По его итогам, во второй тур, который состоится 7 мая, прошла М.Ле Пен и лидер движения "Вперед" Эмманюэль Макрон.