Оппозиция в Грузии призывает президента подать в отставку и назначить досрочные выборы

Оппозиционная Лейбористская партия Грузии призывает президента Георгия Маргвелашвили покинуть пост и назначить досрочные президентские выборы, чтобы не допустить принятия новой Конституции.

"Олигарх Бидзина Иванишвили (бывший премьер-министр Грузии) путем массовой фальсификации последних парламентских выборов полностью узурпировал власть. Сейчас же он намерен отнять у народа право избрания президента. Он выполнит этот план, если не будут предприняты решительные шаги. Мы призываем действующего президента Грузии господина Маргвелашвили объявить о своей отставке с поста, что приведет к назначению через два месяца досрочных президентских выборов, тем самым коварный план Иванишвили будет навечно похоронен", - заявил во вторник на брифинге лидер Лейбористской партии Шалва Нателашвили.

По его мнению, такой шаг со стороны президента является единственной преградой по срыву принятия новой Конституции, проект которой был подготовлен правящей партией "Грузинская мечта" и, в условиях наличия у нее конституционного большинства в парламенте, обязательно будет принят и задействован в октябре 2018 года.

Согласно поступившему в парламент проекту конституционных изменений, президента Грузии с 2023 года будут избирать 300 выборщиков из парламента и местных властей. При этом представители правящей политической силы требуют от действующего президента Г.Маргвелашвили прекратить критику представленного проекта конституционных изменений, в противном случае они назначат очередные президентские выборы в 2018 году не прямым голосованием, а по новой избирательной системе.

Категорически против принятия новых конституционных изменений и все оппозиционные партии Грузии. Некоторые из них требуют проведения плебисцита по вопросу принятия парламентом новой Конституции.

Между тем, председатель парламента Ираклий Кобахидзе, накануне ознакомивший журналистов с разработанными государственной конституционной комиссией изменениями в основной закон, заявил, что "новая Конституция Грузии будет отвечать самым высоким мировым стандартам".