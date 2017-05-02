В МИД Китая положительно оценивают слова Трампа о готовности при определенных обстоятельствах провести встречу с Ким Чен Ыном

В Пекине положительно отнеслись к словам президента США Дональда Трампа о возможности проведения, при определенных обстоятельствах, встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы приняли к сведению недавние заявления (Д.Трампа - ИФ) и связанные с ними позитивные жесты. Мы считаем, что США и КНДР, как основные действующие лица процесса денуклеаризации, должны делать усилия и проявить добрую волю", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Ранее Д.Трамп заявил, что готов провести переговоры с Ким Чен Ыном, но только "при правильных обстоятельствах".