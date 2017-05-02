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Дальнее зарубежье 02.05.2017 15:46

В МИД Китая положительно оценивают слова Трампа о готовности при определенных обстоятельствах провести встречу с Ким Чен Ыном

В Пекине положительно отнеслись к словам президента США Дональда Трампа о возможности проведения, при определенных обстоятельствах, встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил во вторник представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы приняли к сведению недавние заявления (Д.Трампа - ИФ) и связанные с ними позитивные жесты. Мы считаем, что США и КНДР, как основные действующие лица процесса денуклеаризации, должны делать усилия и проявить добрую волю", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Ранее Д.Трамп заявил, что готов провести переговоры с Ким Чен Ыном, но только "при правильных обстоятельствах".

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Тэги: КИТАЙ, КНДР, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]