Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7025 EUR   1.8579 RUR   0.0299 GBR   2.195 TRY   0.4793

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.84 Brent   51.52

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 31° Завтра 12° 23° 4 Май 16° 22° 5 Май 14° 24°

Регион 02.05.2017 16:01

Тегеран продолжит направлять военных советников в Сирию, заявляет иранский военачальник

Командующий сухопутными силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур заявил, что Иран продолжит отправлять своих военных советников для оказания помощи сирийским правительственным силам.

"Мы будем отправлять советников, и будем предлагать всю помощь, которую мы можем оказать, для того, чтобы фронт сопротивления не был сломлен", - сказал во вторник М.Пакпур в интервью агентству "Фарс".

"Военные советники сейчас уже присутствуют там, и мы будем еще их отправлять до того момента, пока в этом будет необходимость", - добавил он.

М.Пакпур отметил, что для оказания помощи сирийским правительственным войскам отправляются "самые опытные" военнослужащие.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПОДДЕРЖКА


Похожие новости


Лавров: РФ, Турция и Иран разрабатывают механизм по наказанию нарушителей режима прекращения огня в Сирии Президент Ирана подтвердил сирийскому коллеге поддержку - СМИ США, нанеся удар по Сирии, обрадовали террористов - президент Ирана Зариф осудил применение химоружия, напомнил об атаке в Иране и о военном вторжении в Ирак Россия, Иран и Турция в качестве стран-гарантов на переговорах в Астане вносят важный вклад в продвижение мирного урегулирования в Сирии - Путин Эксперты РФ, Турции и Ирана 18-19 апреля обсудят в Тегеране Сирию, встреча будет закрытой и без оппозиции - источник

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]