Тегеран продолжит направлять военных советников в Сирию, заявляет иранский военачальник

Командующий сухопутными силами иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур заявил, что Иран продолжит отправлять своих военных советников для оказания помощи сирийским правительственным силам.

"Мы будем отправлять советников, и будем предлагать всю помощь, которую мы можем оказать, для того, чтобы фронт сопротивления не был сломлен", - сказал во вторник М.Пакпур в интервью агентству "Фарс".

"Военные советники сейчас уже присутствуют там, и мы будем еще их отправлять до того момента, пока в этом будет необходимость", - добавил он.

М.Пакпур отметил, что для оказания помощи сирийским правительственным войскам отправляются "самые опытные" военнослужащие.